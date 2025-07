Norwegian Group va verser un dividende pour la première fois de son histoire

(AOF) - Norwegian Air Shuttle se distingue à la Bourse d’Oslo (+6,76 %, à 16,625 couronnes norvégiennes). Le groupe a enregistré des résultats record au deuxième trimestre avec un bénéfice avant impôts supérieur à 1 milliard de couronnes norvégiennes, environ 84,5 millions d’euros. En outre, la compagnie aérienne a annoncé le versement d’un dividende pour la première fois de son histoire, à 0,90 couronne norvégienne par titre, dont le versement est programmé en août.

Dans le détail, le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 1,25 milliard de couronnes norvégiennes et la marge opérationnelle a atteint 12,2 %. Le groupe précise qu'il s'agit du deuxième meilleur résultat trimestriel de son histoire.

Le nombre de passagers et le coefficient d'occupation sont les plus élevés pour un deuxième trimestre depuis 2019. Au total, 7,6 millions de passagers ont été transportés, 6,5 millions pour Norwegian et 1,1 million pour Widerøe. Ces deux compagnies ont enregistré des coefficients d'occupation de 85,2 et 73,9 %, soit des hausses respectives de 2,8 et 3,7 points de pourcentage par rapport à l'an dernier.

Le groupe a indiqué enregistrer de bons chiffres de réservation avec une hausse de 10 % des billets vendus pour Norwegian pour juillet, août et l'automne.

AOF - EN SAVOIR PLUS