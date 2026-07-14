Norwegian Group perd de l'altitude après des résultats décevants

Le groupe Norwegian a publié des résultats du deuxième trimestre en retrait par rapport à l'an dernier, affectés notamment par une décision de justice sur le système européen d'échange de quotas d'émission (EU ETS), la hausse des prix du carburant et un effet de calendrier lié à Pâques. En revanche, le groupe met en avant une solide maîtrise des coûts, une forte performance opérationnelle et une dynamique de réservations plus favorable pour le second semestre. Le marché est sceptique : le titre recule de 2,4% à Oslo.

Le groupe Norwegian a publié ce matin un résultat opérationnel (EBIT) de -603 MNOK au titre du 2e trimestre 2026, bien en-deçà du consensus S&P qui ciblait 391 MNOK. Un an plus tôt, à la même période, le groupe avait enregistré un EBIT de 1 250 MNOK.

Après être ressorti à 2 610 MNOK au 2e trimestre 2025, l'EBITDAR s'établit plus modestement à 553 MNOK un an plus tard, tandis que le consensus visait les 1 275 MNOK.

Au final, le groupe enregistre un chiffre d'affaires opérationnel de 10,40 MdsNOK, légèrement sous le consensus (10,65 MdsNOK) mais en légère progression par rapport au 2e trimestre 2025 (10,29 MdsNOK).

Une dynamique plus favorable attendue ces prochains mois

Selon le groupe, les résultats ont été pénalisés par une décision de la Cour suprême relative aux obligations de Norwegian dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission (EU ETS) au titre de 2020, un élément exceptionnel que le groupe exclut de son résultat opérationnel ajusté. Le groupe pointe aussi la hausse des coûts du carburant ainsi que le calendrier plus précoce de Pâques.

"Même si les résultats financiers ont été plus faibles que prévu pour plusieurs raisons, nos initiatives de réduction des coûts continuent de porter leurs fruits et les coûts hors carburant ont baissé de 5% par rapport à l'an dernier. Nous sommes bien positionnés pour les prochains mois et constatons une dynamique de réservations plus favorable", a commenté le directeur général Geir Karlsen.

La position de liquidité reste solide, à 13,7 MdsNOK à la fin du trimestre.

Au total, 7,8 millions de passagers ont voyagé avec le groupe au 2e trimestre, dont 6,7 millions pour Norwegian et 1,1 million pour Widerøe. La capacité (ASK) de Norwegian a progressé de 5% sur un an, tandis que celle de Widerøe a augmenté de 3%.

Objectifs opérationnels confirmés

Sur le plan stratégique, Norwegian poursuit l'acquisition de Nordic Leisure Travel Group (NLTG) pour 7,94 MdsSEK. L'opération, approuvée par les actionnaires le 8 juillet, reste soumise au feu vert des autorités européennes de la concurrence. Par ailleurs, la plateforme de fidélité Spenn a intégré REMA 1000 en juin.

Côté perspectives, le groupe fait état d'une amélioration récente des réservations. Norwegian prévoit une hausse de 5% de sa capacité (ASK) au troisième trimestre par rapport à la même période de 2025 et une progression d'environ 3% sur l'ensemble de l'exercice 2026. Widerøe anticipe une augmentation de 2% de sa capacité cette année. Le groupe confirme ainsi ses objectifs opérationnels de capacité pour 2026.