Norwegian Cruise revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices en raison d'un recul des réservations lié au conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours, ajout d'un commentaire de la direction au paragraphe 4 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Sanskriti Shekhar

Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel et a averti que les réservations resteraient faibles pour l'année à venir, dans un contexte de tensions au Moyen-Orient.

L'action de l'opérateur de croisières a chuté de 10 % en début de séance.

Les opérateurs de croisières sont confrontés à un ralentissement des nouvelles réservations, la guerre entre les États-Unis et l’Iranfaisant grimper les prix du carburant. La hausse des tarifs aériens pour rejoindre les destinations de départ dissuade les voyageurs de réserver des vacances haut de gamme et des séjours sur des îles privées.

“Nous sommes déçus par ces perspectives”, a déclaré le directeur financier Mark Kempa, attribuant cette situation à un niveau de réservations plus faible dans un contexte de difficultés en matière de marketing et de stimulation de la demande.

Norwegian Cruise a indiqué qu’elle “restait en deçà de son niveau optimal de réservations pour les 12 prochains mois”, invoquant des difficultés liées à la mise en œuvre, notamment la hausse des prix, qui a limité la demande, et les perturbations liées au conflit.

Son concurrent Royal Caribbean RCL.N a également signalé en début de semaine un léger recul des réservations dû aux perturbations des voyages causées par le conflit entre les États-Unis et l’Iran, bien qu’il ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

Norwegian Cruise mène également une campagne de réduction des coûts dans le cadre du plan de redressement de son directeur général, John Chidsey, suite aux pressions exercées par l’investisseur activiste Elliott Investment Management , principal actionnaire de l’opérateur de croisières. Cette campagne a conduit à la nomination de cinq nouveaux administrateurs au sein de son conseil d’administration en mars.

“Nous n’en sommes encore qu’aux prémices de notre redressement”, a déclaré John Chidsey.

La société a indiqué qu’elle s’attendait à ce que le bénéfice par action ajusté pour 2026 s’établisse à environ 1,50 dollar, contre une prévision antérieure comprise entre 1,45 et 1,79 dollar par action. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 1,67 dollar par action.

La société s’attend désormais également à ce que les rendements nets reculent de 5 % sur l’année, contre une prévision antérieure faisant état d’une baisse comprise entre 3 % et 5 %.

Alex Fasciano, analyste chez CFRA, a déclaré que ces prévisions suggéraient que les tarifs sur les marchés méditerranéens avaient peut-être baissé à la suite du conflit entre l’Iran et Israël, contraignant les opérateurs de croisières à proposer des réductions pour maintenir leurs taux d’occupation.

Le chiffre d'affaires a progressé de 4,9 % pour s'établir à 2,64 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, conformément aux estimations des analystes. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 48 centimes par action, alors que les analystes tablaient sur 39 centimes.