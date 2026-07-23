Norwegian Cruise Line recule après la révision à la baisse de sa note par Truist avant la publication de ses résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** L'action de Norwegian Cruise Line NCLH.N recule jusqu'à 3 % à 18,75 dollars

** La société de courtage Truist a abaissé sa recommandation sur le titre de “acheter” à “conserver”, en prévision de la publication des résultats trimestriels la semaine prochaine

** “Nous n’apprécions pas particulièrement la configuration actuelle du marché des actions du secteur des croisières”, indique la société de courtage, soulignant les niveaux assez médiocres de la demande sous-jacente compte tenu des pressions macroéconomiques pesant sur les consommateurs

** Elle observe une activité promotionnelle “exceptionnellement importante”, incitant les concurrents à lancer eux aussi des promotions pour rester compétitifs, ce qui exerce une pression sur le secteur

** La société note un ralentissement des réservations entre mai et mi-juin, lié à l’épidémie d’hantavirus

** La société d’analyse prévoit un potentiel de hausse limité, le titre approchant son objectif de cours de 20 dollars

** Les actions des concurrents Royal Caribbean RCL.N et Carnival CCL.N sont également en baisse d’environ 2 %, dans un contexte de recul général du marché

** RCL publiera ses résultats mardi, NCLH jeudi

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, NCLH recule d'environ 13 %, CCL de 14 % et RCL progresse d'environ 2,5 %