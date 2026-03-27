 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Norwegian Cruise Line nomme cinq directeurs dans le cadre d'un accord avec Elliott
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails)

Norwegian Cruise Line Holdings a déclaré vendredi avoir conclu un accord avec Elliott Investment Management et nommé cinq nouveaux administrateurs à son conseil d'administration dans le cadre d'un remaniement majeur.

Au début du mois, Elliott Investment Management, l'un des plus gros actionnaires du croisiériste, avait déclaré que ce dernier avait besoin de nouveaux administrateurs après avoir annoncé une baisse des bénéfices et des perspectives décevantes pour 2026.

Les nouveaux administrateurs sont Alex Cruz, ancien directeur général de British Airways, et Kevin Lansberry, ancien directeur financier de Disney Experiences.

"Nous pensons que l'expérience et la crédibilité de ce nouveau conseil d'administration contribueront à restaurer la confiance des investisseurs et à permettre à l'entreprise de retrouver des performances financières de premier ordre", a déclaré John Pike, associé d'Elliott Management.

Le mois dernier, le fonds spéculatif, qui gère 80 milliards de dollars d'actifs, a révélé une participation de 10 % dans la société et a critiqué les choix de gestion du conseil d'administration au cours de la dernière décennie.

Valeurs associées

NORW CRS LINE
19,850 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank