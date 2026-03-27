Norwegian Cruise Line nomme cinq directeurs dans le cadre d'un accord avec Elliott

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(Ajout de détails)

Norwegian Cruise Line Holdings a déclaré vendredi avoir conclu un accord avec Elliott Investment Management et nommé cinq nouveaux administrateurs à son conseil d'administration dans le cadre d'un remaniement majeur.

Au début du mois, Elliott Investment Management, l'un des plus gros actionnaires du croisiériste, avait déclaré que ce dernier avait besoin de nouveaux administrateurs après avoir annoncé une baisse des bénéfices et des perspectives décevantes pour 2026.

Les nouveaux administrateurs sont Alex Cruz, ancien directeur général de British Airways, et Kevin Lansberry, ancien directeur financier de Disney Experiences.

"Nous pensons que l'expérience et la crédibilité de ce nouveau conseil d'administration contribueront à restaurer la confiance des investisseurs et à permettre à l'entreprise de retrouver des performances financières de premier ordre", a déclaré John Pike, associé d'Elliott Management.

Le mois dernier, le fonds spéculatif, qui gère 80 milliards de dollars d'actifs, a révélé une participation de 10 % dans la société et a critiqué les choix de gestion du conseil d'administration au cours de la dernière décennie.