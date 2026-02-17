Norwegian Cruise Line bondit après l'annonce d'une prise de participation de 10 % par l'activiste Elliott

17 février - ** Les actions du croisiériste Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N augmentent de 8,8% à 23,4 dollars avant bourse ** Le WSJ a rapporté lundi que l'investisseur activiste Elliott a accumulé une participation de plus de 10% dans NCLH et prévoit de faire pression pour obtenir des changements

** L'objectif d'Elliott est d'améliorer à la fois les performances financières de la société et l'expérience des clients, et il a approché un ancien dirigeant de Royal Caribbean en tant que candidat potentiel au conseil d'administration

** NCLH a déclaré précédemment qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice du quatrième trimestre, qui doit être publié plus tard ce mois-ci, soit inférieur aux attentes

** Quatorze des 25 analystes couvrant l'action l'estiment "acheter" ou plus, le reste "conserver"; l'objectif de prix médian est de 27 $

** A la dernière clôture, NCLH a baissé de plus de 3,7 % depuis le début de l'année