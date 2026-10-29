Norwegian Cruise en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année

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(Actualités)

29 octobre - ** L'action de Norwegian Cruise Line Holdings

NCLH.N affiche une hausse de 12,64 % à 18,09 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis février 2026, si ces gains se confirment

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel et dépasse les attentes du troisième trimestre, grâce à des réservations de dernière minute plus nombreuses que prévu et à une hausse des dépenses à bord

** La société table sur un BPA ajusté d’environ 1,70 $ pour l’ensemble de l’année 2026, contre une prévision antérieure de 1,50 $

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 2,95 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,88 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société affiche un BPA ajusté trimestriel de 1,12 dollar, dépassant les prévisions de 94 cents

** TD Cowen estime que, même si la société a encore beaucoup de travail à accomplir pour redresser la barre, les résultats d’aujourd’hui constituent un premier signe de reprise et indiquent que le plan mis en place pourrait marquer un tournant au second semestre 2027 et permettre d’obtenir des résultats plus solides en 2028

** À la clôture d’hier, l’action NCLH affichait une baisse d’environ 28 % depuis le début de l’année