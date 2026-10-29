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Norwegian Cruise attendu en forte hausse après ses résultats
information fournie par AOF 29/10/2026 à 14:18

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(Zonebourse.com) - Le croisiériste a dépassé ses objectifs de résultats au troisième trimestre 2026, malgré un recul de sa rentabilité opérationnelle ajustée. Le groupe relève ses perspectives annuelles et annonce le remplacement de son directeur financier à compter de janvier 2027. Le marché est enthousiaste : le titre devrait s'adjuger près de 11% à l'ouverture de Wall Street.

Norwegian Cruise Line Holdings a enregistré un BPA ajusté de 1,12 USD au titre du 3e trimestre, un chiffre en contraction de 6,7% par rapport à la même période un an plus tôt mais qui dépasse et la prévision du groupe (0,9 euro) et celle du consensus (0,94 USD).

En données publiées, le bénéfice net progresse de 17,2%, à 491 MUSD, alors que le consensus S&P visait plus modestement 422 MUSD.

De son côté, le chiffre d'affaires est resté quasiment stable, à 2,95 MdsUSD, en hausse de 0,3% sur un an et faisant lui aussi mieux que les attentes du marché (2,88 MdsUSD)

Enfin, l'EBITDA ajusté a reculé de 8,1%, à 937 MUSD, mais dépasse les 874 MUSD anticipés par la direction. Le directeur général John Chidsey a souligné que le groupe "poursuivait son redressement en renforçant son efficacité commerciale, sa gestion des revenus et sa discipline opérationnelle".

Norwegian Cruise Line a notamment identifié environ 100 MUSD d'économies annuelles supplémentaires en rythme de croisière, dont les effets se matérialiseront progressivement d'ici 2028, assure-t-il.

Prévisions annuelles relevées, Citi reste vigilant

Pour l'ensemble de 2026, Norwegian Cruise Line relève ses prévisions, avec un EBITDA ajusté désormais attendu à environ 2,55 MdsUSD (contre 2,50 MdsUSD précédemment) et un BPA ajusté de 1,70 USD (contre 1,50 USD auparavant). Le groupe prévoit néanmoins une baisse de 4,4% de son rendement net à taux de change constants sur l'année. Pour 2027, il anticipe une croissance de ce rendement comprise entre 1% et 2%, avec une accélération significative au second semestre.

Réagissant à cette publication, Citi maintient sa recommandation "achat" sur Norwegian Cruise Line, avec un objectif de cours inchangé de 19 USD. Si le bureau d'études se réjouit notamment du relèvement de la prévision annuelle de BPA ajusté, il évoque aussi plusieurs points de vigilance.

Malgré le dépassement des attentes au troisième trimestre, l'EBITDA ajusté demeure en recul sur un an et les rendements nets restent sous pression. La banque note également que les prévisions d'EBITDA ajusté pour le 4e trimestre, à 414 MUSD, sont inférieures à sa propre estimation de 420 MUSD et au consensus de 429 MUSD. Elle relève enfin que les réservations restent inférieures au niveau optimal visé par le groupe, même si les tendances tarifaires et les initiatives commerciales soutiennent les perspectives d'amélioration en 2027.

L'objectif de cours de Citi repose sur un multiple de valorisation de 9 fois la valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA (EV/EBITDA) estimé pour 2027, en ligne avec la moyenne historique sur trois ans du groupe.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 14:18:00.

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