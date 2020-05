Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norwegian Air annonce un accord crucial pour sa survie avec une partie de ses créanciers Reuters • 03/05/2020 à 17:05









NORWEGIAN AIR ANNONCE UN ACCORD CRUCIAL POUR SA SURVIE AVEC UNE PARTIE DE SES CRÉANCIERS OSLO (Reuters) - Norwegian Air a annoncé dimanche avoir conclu un accord écrit avec une partie de ses créanciers sur la conversion de 1,2 milliard de dollars (un milliard d'euros environ) de créances en actions, une étape vitale dans la lutte que la compagnie aérienne à bas coût a engagée pour sa survie dans la crise du coronavirus. Norwegian Air, qui a cloué au sol 95% de sa flotte, est sous la menace d'une pénurie totale de liquidités d'ici la mi-mai. La compagnie va devoir à présent obtenir le soutien des sociétés de leasing pour son plan de sauvetage avant une assemblée générale des actionnaires programmée lundi. S'il est approuvé, ce plan permettrait à la société de bénéficier de garanties gouvernementales. Au passage, son capital changerait presque intégralement de main, 5% seulement restant la propriété de ses actionnaires actuels. "Je suis heureux de confirmer que nous avons conclu un accord avec des détenteurs d'obligation", a déclaré le directeur général de la compagnie, Jacob Shram, dans un communiqué. (Gwladys Fouché; version française Henri-Pierre André)

