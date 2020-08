Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norvège-Un espion arrêté en Norvège, le procès débute lundi Reuters • 17/08/2020 à 12:10









OSLO, 17 août (Reuters) - La police norvégienne a annoncé lundi avoir arrêté un homme suspecté d'avoir livré des informations à une puissance étrangère. Elle n'a pas donné le nom de l'accusé qui est un citoyen norvégien et n'a pas précisé non plus le pays pour lequel il aurait travaillé. Le suspect est soupçonné d'avoir "porté atteinte à des intérêts nationaux essentiels", une accusation qui pourrait entraîner une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. L'audience devant le tribunal se tiendra à Oslo plus tard dans la journée de lundi, a fait savoir la police. (Terje Solsvik, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

