Norvège-Près de 96% des voitures neuves en 2025 étaient électriques
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 11:25

Une grande majorité des nouvelles voitures immatriculées en Norvège l'année dernière étaient entièrement électriques, ont montré les données officielles vendredi.

Le transition rapide vers l'électrification de la Norvège, pays producteur de pétrole, contraste avec le reste de l'Europe, où la faible demande de voitures électriques (VE) a incité l'Union européenne, le mois dernier, à revenir sur son projet d'interdiction des voitures à moteur à combustion interne pour 2035.

Grâce aux incitations fiscales, 95,9% de toutes les nouvelles voitures immatriculées en Norvège en 2025 étaient des VE, ce chiffre atteignant presque 98% en décembre.

En 2024, le part des VE dans les nouvelles immatriculations en Norvège était de 88,9%, selon les données de la Fédération routière norvégienne.

Un nombre record de 179.549 nouvelles voitures a été immatriculé en Norvège en 2025, soit une augmentation de 40% par rapport à 2024, a déclaré la Fédération.

Tesla TSLA.O a été la marque automobile la plus vendue en Norvège pour la cinquième année consécutive, avec une part de marché de 19,1%, suivie par Volkswagen VOWG_p.DE avec 13,3% et Volvo Cars VOLCARb.ST avec 7,8%.

Les voitures produites en Chine détenaient une part de marché de 13,7% en Norvège en 2025, contre 10,4% l'année précédente. Le constructeur automobile chinois BYD 1211.HK

002594.SZ a plus que doublé le nombre de voitures vendues dans le pays.

(Rédigé par Marie Mannes ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)

