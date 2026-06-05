Norvège-Accord salarial entre compagnies pétrolières et syndicats, la grève évitée

Les compagnies pétrolières norvégiennes ont conclu un accord salarial avec trois syndicats, évitant ainsi une grève qui aurait perturbé la production, ont déclaré vendredi les négociateurs des deux parties.

Les syndicats avaient indiqué que près de 8% des travailleurs norvégiens du secteur pétrolier et gazier offshore prévoyaient de se mettre en grève si la médiation salariale échouait, et l'industrie estimait que cela aurait entraîné une baisse initiale de la production de 45.500 barils équivalent pétrole par jour.

La Norvège produit plus de 4 millions de barils équivalent pétrole par jour, répartis à parts presque égales entre le pétrole brut et le gaz naturel, et toute réduction pourrait avoir un impact sur les marchés à un moment où la production du Moyen-Orient est réduite en raison de la guerre en Iran.

Une augmentation salariale annuelle générale de 42.000 couronnes norvégiennes (3.871 euros) a été convenue, incluant les indemnités offshore et les primes de vacances.

"De plus, les primes de quart et de nuit augmenteront respectivement de 5 et 8 couronnes norvégiennes. Des ajustements ont également été apportés aux primes variables, ainsi que certaines modifications techniques aux accords", a déclaré le groupe Offshore Norge dans un communiqué.

Toute réduction de la production aurait impacté les opérateurs Equinor EQNR.OL , Aker BP AKRBP.OL , Okea OKEA.OL et ConocoPhillips COP.N , selon Offshore Norge.

Le médiateur désigné par l'État qui dirigeait les pourparlers a confirmé qu'un accord avait été conclu.

(Rédigé par Nerijus Adomaitis, Version française Matthieu Huchet)