Nortia collecte 500M€ bruts en assurance-vie

(NEWSManagers.com) -

" Une année de transition. Pas excellente mais pas mauvaise non plus. " C' est ainsi que Philippe Parguey, directeur général de Nortia a qualifié les premiers résultats dévoilés par le groupe sur son activité en 2019.

Avec 500 millions d' euros bruts en assurance-vie, les chiffres se rapprochent de ceux de 2018 (600 millions d' euros).

En termes nets, aucun chiffre officiel précis n' a été donné par les dirigeants présents, notamment en raison du changement de dépositaires sur la partie compte-titres, qui a amené à un recalcul complet des encours sur cette activité. Au total, les encours de Nortia étaient d' environ 12 milliards d' euros à fin 2019, répartis à 75 % en assurance-vie et 25 % en compte-titres. L' écart avec début 2019, où les encours atteignaient 12,5 milliards, s' explique notamment par les rationalisations effectuées suite au changement de dépositaires sur l' activité compte-titres.

La plateforme compte actuellement 1.000 CGP partenaires actifs (ayant fait au moins une transaction sur l' année) et 215 collaborateurs.

" Sur l' activité assurance-vie, la part des fonds en euros représente 50 % de la collecte, alors qu' elle se situe historiquement entre 40 et 45 % " , a détaillé Philippe Parguey. Le dirigeant a notamment expliqué ce phénomène par la position attentiste des épargnants suite au très fort rebond des marchés au premier trimestre 2019.

Les produits structurés ont le vent en poupe

Autre fait notable, l' explosion de la demande en produits structurés. Que ce soit en volume de transactions ou en nombre de produits référencés, l' activité a tout simplement doublé en 2019. " Le phénomène comprend à la fois les arbitrages entre les supports et la collecte " , souligne le directeur général, précisant que l' immobilier a également eu la faveur des épargnants et de leurs conseillers. Pour mémoire, la plateforme a lancé " Nortia Immo " en septembre dernier, une offre de 17 SCPI gérées par neuf sociétés de gestion et disponible en direct. Sur les deux derniers mois de l' année 2019, elle a collecté quelques 20 millions d' euros, rendant crédible l' objectif affiché par Nortia de 100 millions par an.

Interrogés sur la question de leur futur plan épargne retraite individuel (Perin), les dirigeants ont indiqué qu' ils étudiaient encore le marché. " Nous discutons avec cinq assureurs et avons regardé quatre produits sans en trouver un qui nous convient parfaitement " , a déclaré Stéphanie Gagnier, directrice commerciale de Nortia. Le Perin made in Nortia devrait donc plutôt voir le jour au second semestre 2020 avec deux priorités : un univers d' investissement large et une digitalisation performante.

Toujours côté produits, Stéphanie Gagnier a présenté une nouvelle offre de prévoyance. Baptisée " Nortia prévoyance " elle sera disponible à compter du 1er février et se basera sur un partenariat avec Generali et La Mondiale Partenaire. Le groupe anticipe une croissance importante de cette activité auprès des CGP dans les années à venir.

" Notre objectif est de continuer à promouvoir le métier de CGP qui reste encore trop méconnu et a un potentiel de développement très important " , a conclu Philippe Parguey. Le dirigeant a d' ailleurs révélé que, suite à la réglementation DDA, les demandes de transfert vers un nouveau conseiller étaient très majoritairement des cas allant d' une banque privée vers un CGP. Une information à méditer pour les conseillers.