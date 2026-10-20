Northrop revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une forte demande dans le secteur de la défense et à un carnet de commandes record

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(Ajout d'un graphique, des cours de l'action au paragraphe 2, et des estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires aux paragraphes 9 et 12)

Northrop Grumman NOC.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels, après que la forte demande en avions militaires, missiles et programmes de défense a permis à l'entreprise de dépasser les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices du troisième trimestre et a propulsé son carnet de commandes à un niveau record.

L'action de ce sous-traitant de la défense, basé à West Falls Church, en Virginie, a progressé de près de 2 % avant l'ouverture de la Bourse.

Northrop, qui fabrique le bombardier B-21 Raider et des pièces pour les avions de chasse F-35, bénéficie de la hausse des dépenses militaires des États-Unis et de leurs alliés dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.

« Je suis convaincue que notre carnet de commandes record, notre portefeuille et nos investissements bien positionnés, ainsi que nos performances de premier plan dans le secteur, continueront à stimuler la croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices, comme le reflètent nos perspectives pour 2027 », a déclaré la directrice générale Kathy Warden.

La société a décroché 16,4 milliards de dollars de nouveaux contrats au cours du trimestre, ses commandes progressant 1,5 fois plus vite que son chiffre d’affaires, grâce à une forte demande sur l’ensemble de ses programmes, notamment Sentinel, le F-35, les sous-marins de classe Virginia et certains programmes classifiés.

Le carnet de commandes de Northrop a atteint le niveau record de 109,6 milliards de dollars au 30 septembre.

La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté pour l’ensemble de l’année 2026 compris entre 29,35 et 29,75 dollars, contre une fourchette comprise entre 28,60 et 29,10 dollars dans ses prévisions précédentes.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 7 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 11,12 milliards de dollars, grâce à une hausse des ventes dans l’ensemble des quatre secteurs. Les analystes s’attendaient à 11,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Cette croissance a été principalement tirée par une hausse de 14 % enregistrée par sa division Systèmes aéronautiques, qui a bénéficié de l’augmentation des ventes du bombardier B-21, ainsi que de la hausse de la production du F-35 et des activités de maintenance.

Le chiffre d’affaires de son segment « Defense Systems » a progressé de 12 %, soutenu par la montée en puissance continue du programme de missiles Sentinel.

Son bénéfice trimestriel s'est établi à 7,89 dollars par action, contre une estimation des analystes de 7,18 dollars par action.