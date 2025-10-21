 Aller au contenu principal
Northrop relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une forte demande
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Utkarsh Shetti et Mike Stone

Northrop Grumman NOC.N a relevé mardi, pour le deuxième trimestre consécutif, ses prévisions de bénéfices pour 2025, l'entreprise de défense s'attendant à une demande soutenue pour ses armes et ses avions militaires.

Les conflits au Moyen-Orient et la guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine ont entraîné une augmentation de la demande de missiles et d'avions de chasse, ce qui a stimulé les ventes des entreprises de défense.

L'entreprise devrait également être en concurrence pour les contrats relatifs au système de défense antimissile Golden Dome de 175 milliards de dollars du président américain Donald Trump, ce qui pourrait stimuler les ventes à l'avenir.

Northrop, qui fabrique les bombardiers furtifs B-2 Spirit utilisés lors des frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens plus tôt cette année, a déclaré qu'il s'attendait maintenant à un bénéfice ajusté pour 2025 entre 25,65 et 26,05 dollars par action, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 25,00 à 25,40 dollars.

Cependant, l'impact de la guerre commerciale de l'administration Trump sur une chaîne d'approvisionnement déjà tendue a exercé une pression sur la production dans de multiples industries, y compris la défense, et supprimé la capacité des entreprises à exécuter leurs carnets de commandes.

Northrop a revu à la baisse ses perspectives de ventes pour l'ensemble de l'année 2025. Il s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 41,7 et 41,9 milliards de dollars, contre 42,05 à 42,25 milliards de dollars prévus précédemment.

Le chiffre d'affaires total du géant de la défense a augmenté de 4 % pour atteindre 10,42 milliards de dollars au troisième trimestre.

Il a déclaré un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars, soit un bénéfice par action de 7,67 dollars, contre 1,03 milliard de dollars, soit 7,00 dollars par action, il y a un an.

Valeurs associées

NORTHROP GRUMMAN
602,500 USD NYSE +1,36%
