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Northrop Grumman valide un essai clé de son missile Jackal
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 12:32

Le groupe de défense franchit une nouvelle étape dans le développement de cette munition de nouvelle génération destinée aux environnements contestés.

Northrop Grumman annonce avoir réalisé avec succès un essai en vol majeur de son missile de frappe de précision Jackal, confirmant la maturité de ses principaux systèmes de vol.

Lors du test, le missile a démontré le démarrage automatisé de son moteur turboréacteur, un vol contrôlé par pilote automatique ainsi que des manoeuvres à haute vitesse. L'essai valide notamment la cellule, la propulsion, la navigation et les systèmes de pilotage automatique.

Jackal peut maintenir une vitesse supérieure à 300 miles par heure (482 km/h), atteindre une portée de 100 km depuis un lancement au sol et de 125 km depuis un lancement aérien.

Le missile utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour identifier et engager des menaces de manière autonome, y compris sans ligne de visée directe. Il peut être intégré à des véhicules tactiques légers avec jusqu'à huit conteneurs de lancement.

Conçu pour opérer dans des environnements contestés, y compris en cas de brouillage GPS, Jackal dispose d'une plateforme unique adaptée à plusieurs domaines d'emploi. De nouveaux essais et évaluations sont prévus avant son entrée en service opérationnel.

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