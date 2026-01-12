Northrop Grumman va concevoir une nouvelle torpille pour l'US Navy
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 16:41
Le groupe de défense réalisera l'intégration et la preuve initiale de fabrication dans ses installations à Plymouth, au Minnesota, ainsi que dans le laboratoire balistique d'Allegany (ABL) à Rocket Center, en Virginie-Occidentale.
Le contrat couvre la preuve de fabrication et les phases de qualification, ainsi que la livraison de plusieurs torpilles pour les essais de qualification. Les installations et technologies de Northrop Grumman permettront une réponse rapide à l'US Navy.
"Cette nouvelle arme offrira aux marins américains et alliés une réponse de nouvelle génération pour contrer les menaces sous-marines les plus avancées", explique Dave Fine, vice-président des systèmes d'armement chez Northrop Grumman.
