Northrop Grumman revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce à une forte demande en armement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone et Aishwarya Jain

Le fournisseur du secteur de la défense Northrop Grumman NOC.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice ajusté pour 2026, soutenu par une demande soutenue en armement dans un contexte marqué par une vague de conflits géopolitiques à l’échelle mondiale. Le président américain Donald Trump fait pression sur les entreprises du secteur de la défense pour qu’elles augmentent leurs capacités de production et intensifient la fabrication d’armes, alors que les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient épuisent les stocks du pays. Selon les données du Pentagone, les États-Unis ont utilisé plus de 50 000 roquettes , missiles et autres projectiles propulsés par fusée depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2022 jusqu’à la guerre avec l’Iran. Trump a également proposé un budget militaire record de 1.500 milliards de dollars pour l’exercice 2027, dépassant de loin les 901 milliards de dollars approuvés pour 2026.

Le segment “Aéronautique”, qui représente la plus grande part du chiffre d’affaires de Northrop, a enregistré une hausse de 13 % de ses ventes au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, grâce aux excellents résultats du programme B-21 Raider et d’autres programmes classifiés. Le B-21 Raider, un avion d’attaque à longue portée à capacité nucléaire, a bénéficié d’un coup de pouce majeur à sa production en février, lorsque Northrop a signé un accord avec l’armée de l’air visant à augmenter la capacité de production de 25 %, la première livraison étant prévue pour 2027.

Le chiffre d’affaires de la division Systèmes de défense de Northrop a progressé de 5 %, soutenu par les ventes soutenues de son programme Sentinel, le volet terrestre de la triade nucléaire américaine.

Toutefois, le résultat d’exploitation de l’activité défense a chuté de 38 %, la société consacrant davantage de moyens au développement et à la qualification de son missile air-sol, le Stand-in Attack Weapon, ainsi qu’à la mise au point de la production de la version à longue portée du missile guidé anti-radiation avancé (Advanced Anti-Radiation Guided Missile).

Northrop a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 de 250 millions de dollars, les portant dans une fourchette comprise entre 43,75 milliards et 44,25 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux estimations de Wall Street, selon les données compilées par LSEG.

Hors éléments exceptionnels, la société table désormais sur un bénéfice par action compris entre 28,60 et 29,10 dollars pour 2026, contre une fourchette précédente de 27,40 à 27,90 dollars par action.

La société, dont le siège se trouve à Falls Church, en Virginie, a annoncé un chiffre d’affaires total de 10,88 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, en hausse par rapport aux 10,35 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt. Son carnet de commandes total a progressé de 9 % pour atteindre 104,7 milliards de dollars au cours de la période.

Son bénéfice trimestriel par action s’est établi à 7,68 dollars, contre 8,15 dollars un an plus tôt, ce dernier chiffre incluant un gain de 1,04 dollar lié à la cession de l’activité de services de formation de Northrop.