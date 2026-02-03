 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Northrop Grumman obtient un contrat autour de la livraison de microélectronique militaire américaine
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 15:09

Le contrat prévoit que le groupe de défense américain puisse fournir des semi-conducteurs avancés sur une période de dix ans.

Northrop Grumman annonce que la Defense Microelectronics Activity (ou DMEA, soit l'agence du département de la Défense chargée de la microélectronique militaire) lui a attribué un contrat-cadre dans le cadre du programme "Advanced Technology Support Program V", d'un plafond global de 25 MdsUSD. Ce dispositif vise à accélérer la mise à disposition de technologies de semi-conducteurs de pointe pour les systèmes militaires américains.

Grâce à ce contrat "Indefinite Delivery, Indefinite Quantity" (IDIQ, ou contrat à livraison et quantités indéterminées), l'entreprise pourra répondre à des appels d'offres en 30 jours et assurer un délai de 80 à 90 jours entre la proposition et l'attribution. Le programme soutient également le développement de nouvelles techniques de fabrication et d'emballage, ainsi que l'ingénierie de matériaux semi-conducteurs émergents.

Selon Lori Manley, directrice du programme ATSP5 chez Northrop Grumman, "cette attribution démontre notre capacité à intégrer rapidement des solutions microélectroniques fabriquées aux États-Unis et à renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale". Le groupe produit chaque année plusieurs millions de composants destinés aux systèmes de défense et aux applications commerciales de nouvelle génération.

Valeurs associées

NORTHROP GRUMMAN
692,360 USD NYSE +1,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank