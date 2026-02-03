Northrop Grumman obtient un contrat autour de la livraison de microélectronique militaire américaine
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 15:09
Northrop Grumman annonce que la Defense Microelectronics Activity (ou DMEA, soit l'agence du département de la Défense chargée de la microélectronique militaire) lui a attribué un contrat-cadre dans le cadre du programme "Advanced Technology Support Program V", d'un plafond global de 25 MdsUSD. Ce dispositif vise à accélérer la mise à disposition de technologies de semi-conducteurs de pointe pour les systèmes militaires américains.
Grâce à ce contrat "Indefinite Delivery, Indefinite Quantity" (IDIQ, ou contrat à livraison et quantités indéterminées), l'entreprise pourra répondre à des appels d'offres en 30 jours et assurer un délai de 80 à 90 jours entre la proposition et l'attribution. Le programme soutient également le développement de nouvelles techniques de fabrication et d'emballage, ainsi que l'ingénierie de matériaux semi-conducteurs émergents.
Selon Lori Manley, directrice du programme ATSP5 chez Northrop Grumman, "cette attribution démontre notre capacité à intégrer rapidement des solutions microélectroniques fabriquées aux États-Unis et à renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale". Le groupe produit chaque année plusieurs millions de composants destinés aux systèmes de défense et aux applications commerciales de nouvelle génération.
