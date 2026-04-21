Northrop Grumman enregistre une hausse de son chiffre d'affaires dans un contexte de conflits mondiaux croissants

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(Ajout de détails sur les prévisions pour 2026, de commentaires d'analystes et d'actions dans les paragraphes 3 à 6) par Mike Stone et Aishwarya Jain

L'équipementier de défense Northrop Grumman NOC.N a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre, aidé par une forte demande pour ses systèmes aéronautiques, notamment l'avion B-21 Raider, dans un contexte de multiplication des conflits mondiaux.

Les efforts du Pentagone pour reconstituer les stocks d'armes mis à mal par les opérations liées à l'Iran et à d'autres conflits ont entraîné une forte demande d'armes, ce qui a profité aux entreprises de défense telles que Northrop Grumman.

L'entreprise basée à Falls Church, en Virginie, a maintenu ses prévisions de ventes pour 2026 entre 43,5 et 44 milliards de dollars.

Hebert Ken, analyste chez RBC, a déclaré qu'au vu des récents accords sur le B-21 et des fortes ventes du premier trimestre, les prévisions sont plutôt prudentes, ce qui pourrait décevoir les investisseurs à la recherche d'une augmentation de leur chiffre d'affaires.

Les actions de Northrop ont chuté de 5 % dans la matinée à New York.

Son rival RTX RTX.N a quant à lui relevé sesprévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

En février, la société a convenu avec l'armée de l'air américaine d'augmenter de 25 % la capacité de production du B-21 Raider à capacité nucléaire et d'accélérer les livraisons, le premier avion devant être livré en 2027.

Avant cette extension, l'armée de l'air s'était engagée à acheter au moins 100 appareils, selon son site web.

Chaque appareil, y compris l'équipement de soutien, la formation et les modifications techniques, coûterait au Pentagone 692 millions de dollars en 2022.

Au premier trimestre, les ventes du segment aéronautique de Northrop Grumman ont augmenté de 17 % pour atteindre 3,28 milliards de dollars.

Northrop a également enregistré une hausse de 10 % de ses ventes organiques, à 1,9 milliard de dollars, dans le secteur des systèmes de défense, grâce à la montée en puissance du programme Sentinel, qui fabrique des missiles nucléaires, ainsi qu'à une demande accrue de moteurs de fusées tactiques à poudre.

Sentinel est l'élément terrestre de la triade nucléaire américaine et remplacera le missile balistique intercontinental Minuteman III vieillissant de Boeing, déployé pour la première fois en 1970. En 2019, les États-Unis disposaient d'une force active de 400 missiles Minuteman III.

La semaine dernière, Northrop a déclaré qu'elle réalisait des "progrès substantiels " dans le programme Sentinel, avec un premier vol prévu en 2027 et une capacité initiale au début des années 2030.

L'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires de 9,88 milliards de dollars pour le premier trimestre, soit 4,4 % de plus que les 9,47 milliards de dollars de l'année dernière.

Le bénéfice par action a fortement augmenté pour atteindre 6,14 dollars au cours du trimestre, contre 3,32 dollars un an plus tôt, après que les résultats de l'année dernière aient été plombés par une charge de 477 millions de dollars liée à l'augmentation des coûts de fabrication de son programme B-21.