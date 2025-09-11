Northern Trust AM nomme un nouveau président

Northern Trust Asset Management a nommé Michael Hunstad président, à compter du 3 septembre. Il succède à Daniel Gamba. Michael Hunstad rejoindra le management group de Northern Trust et travaillera avec le directeur général Michael O’Grady.

Michael Hunstad a rejoint NTAM en 2012 et était dernièrement co-directeur des investissement monde. Il a eu un rôle clé dans l’élaboration de la vision et de la philosophie d’investissement de NTAM, dirigeant une équipe mondiale de plus de 300 professionnels. Il fait aussi partie du Asset Management Executive Group , le comité de la politique d’investissement et le comité des risques. Avant de rejoindre Northern Trust, Michael Hunstad était responsable de la recherche chez Breakwater Capital et responsable de l’allocation d’actifs quantitative chez Allstate Investments.