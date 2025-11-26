 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue des champions: le PSG dompte Tottenham malgré les mauvais tours de Kolo Muani
information fournie par AFP 26/11/2025 à 23:24

Le milieu de terrain portugais du Paris SG Vitinha, auteur d'un triplé lors du match de Ligue des champions contre Tottenham, le 26 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Le milieu de terrain portugais du Paris SG Vitinha, auteur d'un triplé lors du match de Ligue des champions contre Tottenham, le 26 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Le Paris SG a repris sa marche en avant en Ligue des champions en domptant Tottenham (5-3) au Parc des Princes mercredi, grâce à un triplé de Vitinha et malgré trois inspirations de son joueur prêté aux Londoniens Randal Kolo Muani.

Cette victoire remet le PSG sur le podium de la phase de ligue (2e, 12 points). L'équipe arrivait escortée de quelques doutes après avoir perdu de sa superbe de champion d'Europe contre le Bayern Munich, qui l'avait dominé au Parc avant la trêve internationale (2-1), et alors que la malédiction des blessures est tenace, avec encore Achraf Hakimi et Désiré Doué sur le flanc.

Et le but de Richarlison (35e) sur une remise lobée de la tête d'un certain Randal Kolo Muani, prêté par le PSG à Tottenham et venu en vengeur masqué, a achevé de congeler un stade déjà transi par le froid. Le capitaine Marquinhos, pour sa 500e sous le maillot rouge et bleu, n'a pu que constater les dégâts.

Et c'est aussi le Brésilien qui a pris le boulet de canon de "RKM" en pleine tête au début du second acte (50e, 2-1), sans pouvoir le sortir du but. Kolo Muani a continué de prendre sa revanche d'avoir été exfiltré par l'entraîneur Luis Enrique, d'abord à la Juventus Turin la saison dernière puis à Tottenham cette saison, avec un raid conclu par un dribble et un tir en force (72e, 4-3).

Dans tous ces cas, la surprise n'était pas totale puisque les Parisiens, avec Quentin Ndjantou (18 ans) titularisé au poste de 9 en attendant la rentrée d'Ousmane Dembélé, ne dominaient pas les débats autant qu'ils avaient écrasé l'Atalanta (4-0) ou encore le Bayer Leverkusen (7-2).

- Coup de coude -

L'attaquant prêté par le PSG à Tottenham Randal Kolo Muani trompe le gardien parisien Lucas Chevalier lors d'un match de Ligue des champions, le 26 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

L'attaquant prêté par le PSG à Tottenham Randal Kolo Muani trompe le gardien parisien Lucas Chevalier lors d'un match de Ligue des champions, le 26 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Heureusement, Paris a su réagir à ces initiatives anglaises, les deux fois par des frappes lointaines de Vitinha. Juste avant la mi-temps, il s'est chauffé le pied avec une première tentative, détournée. Sur le corner qui suivit, servi superbement par Ndjantou, le Portugais a pris ses responsabilités pour aller chercher le dessous de la barre transversale (45e, 1-1).

Et, à la 53e, "Viti" s'est extirpé du marquage aux abords de la surface avant d'enrouler du gauche une frappe qui ne laissa aucune chance à Guglielmo Vicario (2-2). Il a conclu son chef d'oeuvre d'un pénalty tiré sans ses feintes habituelles (76e, 5-3).

Un quart d'heure plus tôt, le PSG montrait qu'il a l'un des entrejeux les plus efficaces d'Europe avec, après une récupération haute de Lucas Hernandez, une talonnade astucieuse de Joao Neves pour Fabian Ruiz, idéalement positionné pour tromper le portier londonien (59e, 3-2).

Puis, sur corner (65e), le défenseur Willian Pacho a cru sceller le score et anéantir les espoirs des "Spurs", venus se repentir de leur timidité contre Arsenal dimanche (défaite 4-1). C'était sans compter le duel à distance entre Vitinha et Kolo Muani, qui s'est étiré jusqu'en fin de match.

Fabian Ruiz (D) et Vitinha, tous les deux buteurs, se congratulent lors d'un match de Ligue des champions du PSG contre Tottenham, le 26 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Fabian Ruiz (D) et Vitinha, tous les deux buteurs, se congratulent lors d'un match de Ligue des champions du PSG contre Tottenham, le 26 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Ultime péripétie: le carton rouge évitable de Lucas Hernandez, pour un coup de coude similaire à celui qui lui avait déjà valu une exclusion contre le Bayern au Mondial des clubs en juillet.

Peu importe, après s'être fait peur, le PSG de Luis Enrique a fait une fois de plus étalage de ses ressources mentales et techniques. Il postule plus que jamais pour une place au chaud dans le top 8 directement qualificatif pour les huitièmes de finale. Prochaine étape: le déplacement à Bilbao, le 10 décembre.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une roquette est tirée depuis un lance-roquettes unitaire (LRU) lors de l'exercice "Toll 25", mené par la 19e brigade d'artillerie de l'armée française, visant à améliorer l'appui-feu dédié aux opérations de pénétration en profondeur, sur le site de tir de l'Île du Levant de la DGA française, le 25 novembre 2025 sur la Côte d'Azur ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    Au bord de la Méditerranée, l'artillerie au défi des "feux dans la profondeur"
    information fournie par AFP 26.11.2025 23:36 

    Les deux roquettes se perdent dans le ciel avant de s'abattre sur leur cible à des dizaines de kilomètres: au bord de la Méditerranée, l'armée française s'exerce aux "feux dans la profondeur", essentiels pour détruire l'ennemi sur un champ de bataille qui s'élargit. ... Lire la suite

  • Un Vitinha de gala, une orgie de buts et Paris vient à bout de Tottenham
    Un Vitinha de gala, une orgie de buts et Paris vient à bout de Tottenham
    information fournie par So Foot 26.11.2025 23:22 

    Malgré un match inégal et une grosse fébrilité défensive, le PSG a pu compter sur un énorme Vitinha, auteur d'un triplé, et un festival de buts pour écarter Tottenham au Parc des Princes (5-3). Avec trois nouveaux points dans leur besace, les Parisiens font un ... Lire la suite

  • L'Atlético bat l'Inter au buzzer
    L'Atlético bat l'Inter au buzzer
    information fournie par So Foot 26.11.2025 23:09 

    Atlético 2-1 Inter Buts : Álvarez (12ᵉ) et Giménez (90ᵉ+3) pour les Colchoneros // Zielinski (54ᵉ) pour les Nerazzurri La spéciale Atlético.… TM pour SOFOOT.com

  • Le Real domine l'Olympiakos grâce à un quadruplé de Mbappé
    Le Real domine l'Olympiakos grâce à un quadruplé de Mbappé
    information fournie par So Foot 26.11.2025 23:08 

    Olympiakos 3-4 Real Madrid Buts : Chiquinho (8ᵉ), Taremi (52ᵉ), El-Kaabi (81ᵉ) pour les Grecs / Mbappé (22ᵉ, 24ᵉ, 29ᵉ, 60ᵉ) pour les Merengues Pas contents ? Quadruplé.… TM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank