Northern Oil and Gas chute après le lancement d'une offre d'actions de 200 millions de dollars

11 mars - ** Les actions de Northern Oil and Gas NOG.N ont baissé de 6,8% à 26,65$ après la mise sur le marché, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société, qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la production d'intérêts non exploités, minoritaires et miniers dans des propriétés pétrolières et gazières, lance une offre d'actions de 200 millions de dollars

** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement de sa facilité de crédit renouvelable

** BofA est l'unique teneur de livre

** La société basée à Minnetonka, Minnesota, a ~97,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 2,8 milliards de dollars

** L'action NOG a clôturé en hausse de 3,9 % à 28,59 $ le mercredi, en hausse de 33 % depuis le début de l'année

** Sur 11 analystes couvrant le titre, la répartition des recommandations est de 6 "achat fort" ou "achat", 4 "maintien", 1 "vente"; PT médian de 31 $, par LSEG