Northern Data atteint son niveau le plus bas depuis un an, alors que Rumble propose une offre à prix réduit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action de Northern Data NB2.DE chute de 27% à son prix le plus bas depuis début juillet 2024 après que Rumble RUM.O ait déclaré qu'il envisageait de faire une offre pour le groupe allemand d'IA en cloud

** Rumble envisage d'offrir 2,319 actions pour chaque action Northern Data, ont déclaré les deux sociétés

** L'offre proposée valorise Northern Data à environ 18,3 dollars par action, selon les calculs de Reuters

** Elle représente une remise d'environ 32% par rapport au dernier cours de clôture de la société allemande à Francfort