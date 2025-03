Norsk Hydro: investissement dans le fil d'aluminium information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 12:22









(CercleFinance.com) - Le groupe industriel norvégien Norsk Hydro a réalisé un investissement de 1,65 milliard de couronnes norvégiennes pour approvisionner l'infrastructure électrique européenne en aluminium à son usine de Karmøy, en Norvège. Cette opération constitue le plus gros investissement d'Hydro en Norvège depuis dix ans, indique le groupe.



La nouvelle installation devrait commencer à produire en 2028. La nouvelle usine produira du fil d'aluminium pour les câbles électriques en Europe. La Norvège représente actuellement 40 % de l'aluminium produit en Europe.



La fonderie de fil machine de Karmøy aura une capacité de 110 000 tonnes par an.



' Cet investissement permettra d'accroître la capacité du fil d'aluminium afin de fournir à nos clients des solutions à faible teneur en carbone nécessaires au développement et à l'expansion des infrastructures les plus importantes d'Europe ', a déclaré Eivind Kallevik, président-directeur général d'Hydro.





