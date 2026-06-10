Norma Capital : "les SCPI sont encore assez mal comprises"

(Zonebourse.com) - Hier, à l'occasion d'un déjeuner de presse auquel a assisté Zonebourse, Norma Capital (société de gestion de fonds spécialisée dans les SCPI : Sociétés Civiles de Placement Immobilier) a dévoilé les résultats de la deuxième édition de son baromètre sur l'investissement. Réalisée avec l'institut Occurrence-IFOP, l'enquête a été menée du 26 février au 9 mars 2026 auprès de 1 550 investisseurs potentiels, répartis en deux cibles distinctes : les profils "Main" (1 050 répondants en capacité d'investir) et les profils "Boost" (500 jeunes âgés de 30 à 45 ans, également en capacité d'investir*).

Note méthodologique : un répondant "en capacité d'investir" dispose d'un revenu d'au moins 1500 EUR/mois ou d'une capacité d'épargne mensuelle d'au moins 50 EUR/mois et détient au moins un produit d'épargne. Cet échantillon n'est pas représentatif de la population nationale globale.

Un climat d'incertitude qui pousse à la recherche de sécurité

D'après les conclusions de ce baromètre, l'environnement macroéconomique actuel engendre une méfiance généralisée, incitant les épargnants à recentrer leurs placements sur des valeurs refuges.

Impact du contexte : pour 80% des répondants, le climat actuel (instabilité politique, fake news, risques d'escroquerie) influe directement sur leurs décisions d'investissement.

Refuge vers la stabilité : 27% des profils "Main" et 26% des profils "Boost" se disent incités à privilégier des placements sûrs et stables, tels que l'immobilier ou les livrets d'épargne.

L'horizon de placement : une contradiction temporelle

En outre, seuls 4 répondants sur 10 ont une bonne perception des risques financiers liés à la durée de détention.

Environ 40% des deux cibles comprennent que plus l'horizon d'investissement est long, plus le risque diminue (41% des "Main", 40% des "Boost"). Pourtant, une majorité exprime une vision à court, voire très court terme : 56% pour les "Main" et 52% pour les "Boost".

Objectifs d'épargne : la retraite en ligne de mire pour les 30-45 ans

Le but premier des deux cibles est de se constituer une épargne de sécurité (protection de la famille, préparation de la retraite). Le besoin de générer des compléments de revenus n'arrive qu'en seconde position.

Les 30-45 ans (les "Boost") s'inscrivent d'ailleurs plus fortement dans cette projection de long terme : près de la moitié d'entre eux investissent spécifiquement pour préparer leur retraite. En revanche, ils se montrent moins séduits par l'objectif d'indépendance financière ("devenir libre financièrement").

Les critères de choix : sécurité, régularité et signaux faibles

Pour l'ensemble des investisseurs : la régularité, la liquidité et la prévisibilité sont les trois facteurs les plus incitatifs pour investir dans un placement plutôt qu'un autre.

Pour les 30-45 ans, si la régularité et la prévisibilité restent prioritaires, trois autres critères complètent leurs attentes : l'attractivité des frais de gestion, l'accessibilité du produit et la confiance accordée à la société qui le propose.

Dans ce baromètre, une des questions posées aux deux cibles est le choix des caractéristiques qui paraissent les plus importantes dans le cadre d'un investissement/placement.

Pour les deux cibles, il existe des profils investisseurs très prudents. Pour Norma Capital, les SCPI répondent parfaitement à deux de leurs exigences majeures : un faible niveau de risque et une grande stabilité des rendements dans le temps.

Des signaux faibles apparaissent chez les 30-45 ans :

- ils se montrent plus sensibles à la facilité de gestion (26%, un score proche de la liquidité).

- la bonne compréhension du placement est essentielle pour 23% d'entre eux.

- À noter : la diversification et l'alignement avec des valeurs personnelles (convictions) arrivent en fin de classement.

Notoriété et détention des placements

Toutes cibles confondues, les répondants connaissent 5 types de placement et en détiennent 2,6.

La SCPI souffre encore d'un manque de visibilité, particulièrement chez les plus jeunes :

- chez les profils "Main" : 25% connaissent les SCPI, et 7% en détiennent.

- chez les profils "Boost" : la notoriété tombe à 20%, et seuls 5% en détiennent.

Dans le Top 5 des placements connus, on retrouve :

- en 1 le Livret A, Livret de développement durable (LDD),

- en 2, l'assurance vie,

- en 3, le Plan d'Epargne Logement (PEL),

- en 4, le Plan d'Epargne Retraite,

- et en 5, les métaux précieux (or, argent).

Sources d'information : le poids de l'humain et l'essor du digital

L'enquête a ensuite porté sur les sources d'information utilisées par les deux cibles pour se renseigner sur les placements et l'investissement.

Cette année encore, le banquier et le bouche à oreille restent les principales sources d'information sur l'investissement pour les deux cibles. A noter que 1 "jeune" sur 4 consulte des sites spécialisés en finance, c'est la première source "non humaine".

En tendance, les podcasts ou vidéos Youtube sont davantage consultées par les jeunes.

A l'inverse, les études et publications d'organismes financiers semblent perdre un peu de terrain (de légitimité ?) auprès des jeunes.

L'immobilier et la perception des SCPI

L'immobilier est perçu comme un investissement sûr et régulier. Les avantages perçus de cet actif sont des revenus réguliers, une valeur refuge avec potentiel de valorisation.

Concernant les avantages perçus de l'immobilier chez les 30-45 ans, Norma Capital observe une forte concentration d'avis positifs chez les jeunes :

- le statut de valeur refuge (35%)

- le potentiel de valorisation (33%)

- l'aspect concret/tangible (30%)

- le moindre risque (28%)

En plus d'être perçu comme un investissement plutôt sûr, l'immobilier est cette année encore perçu comme concret et tangible par plus de huit répondants sur dix (pour les deux cibles).

Chez les investisseurs comme chez les jeunes, près d'un répondant sur cinq déclare même qu'il s'agit d'une force majeure.

L'image contrastée de la SCPI

Si près de 70 % des investisseurs associent la SCPI à un placement immobilier et financier de long terme, le produit souffre de sérieux biais d'image : il n'est perçu ni comme innovant, ni comme performant, ni comme liquide. De plus, les investisseurs traditionnels perçoivent davantage les dimensions responsables (ESG) et la simplicité de gestion de la SCPI que les profils plus jeunes, qui lui attribuent globalement moins de qualités.

Freins et leviers de croissance

Le principal frein à l'investissement dans les SCPI est le manque de connaissance sur cet investissement, pour près d'un tiers des répondants. En revanche, les frais sont de moins en moins perçus comme un frein. Pour Norma Capital, la pédagogie n'est pas un argument. C'est une condition.

On note tout de même une confiance croissante par rapport à 2025 envers les gestionnaires de parcs immobiliers, les SCPI et la régularité de leurs rendements.

Suite à ce constat, comment pourrait-on rendre les SCPI plus attractives pour des investisseurs ? Spontanément, les répondants à cette question citent en premier lieu une meilleure pédagogie pour rendre les SCPI plus attractives (sans distinction sur le type de cible).

Le rendement, la sécurité/risque locatif et la communication sont les autres leviers pour les rendre plus attractives.

Environ 1/4 des répondants ne mentionne aucun argument.

Enfin, le marché reste ouvert à la nouveauté : si de nouveaux acteurs entrent de manière disruptive sur le marché avec des rendements attractifs, près des deux tiers des répondants les jugeraient crédibles (un chiffre stable par rapport à 2025).

En conclusion, pour Norma Capital, le constat est clair : "les SCPI ont le potentiel pour répondre aux attentes du marché mais elles sont encore assez mal comprises. C'est un produit d'épargne qui semble adapté à la demande mais jugé peu liquide, qui peut souffrir d'un manque de confiance envers certains acteurs et qui n'est pas (encore) perçu comme un produit de diversification".

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