Norfolk Southern signale l'impact des conditions météorologiques sur les activités de son installation de Chicago

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur ferroviaire Norfolk Southern NSC.N a déclaré mardi qu'une panne d'électricité commerciale à son installation intermodale de Chicago Landers avait un impact sur les opérations et qu'il avait accordé un jour de gratuité supplémentaire pour toutes les expéditions immobilisées actuellement dans le terminal.

Cette panne survient alors que la tempête hivernale Ezra continue de faire des ravages dans le nord-est des États-Unis, perturbant les transports routiers et aériens et provoquant d'importantes pannes d'électricité.

Les vents violents, la faible visibilité, le verglas et la poudrerie de la tempête ont contribué à des retards généralisés et à des difficultés opérationnelles pour les entreprises de transport.