Norfolk Southern estime que les prix des carburants pèseront sur ses résultats du troisième trimestre, malgré une progression de sa part de marché dans le fret

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Norfolk Southern NSC.N s'attend à ce que la hausse des prix du carburant constitue un frein important au troisième trimestre, alors même que l'opérateur ferroviaire continue de gagner des parts de marché au détriment du transport routier, ont déclaré mardi des dirigeants aux investisseurs lors d'une conférence organisée par Morgan Stanley en Californie.

Le directeur financier, Jason Zampi, a déclaré que l'on s'attendait à ce que les prix du carburant atteignent leur pic vers le mois de mai, mais que les hausses continues représentent désormais un frein d'environ 250 points de base pour le ratio d'exploitation de Norfolk Southern par rapport aux prévisions d'il y a deux mois.

Il a ajouté que les résultats du troisième trimestre devraient être légèrement inférieurs aux tendances saisonnières habituelles.

Malgré la pression liée au carburant, les dirigeants tablent sur des gains progressifs et continus de parts de marché dans le fret dans le contexte actuel et ont indiqué que Norfolk Southern voit dans la saison des appels d’offres pour les contrats intermodaux de l’année prochaine sa prochaine grande opportunité de transférer le fret de la route vers le rail.

Zampi a déclaré que les clients avaient « pour l’essentiel surmonté » l’incertitude liée aux droits de douane, qualifiant ces derniers d’événement essentiellement ponctuel qui ne semble plus exercer d’influence significative et durable sur des marchés tels que celui de l’automobile. Il a ajouté que le conflit au Moyen-Orient restait une préoccupation majeure en raison de son impact sur les prix du carburant et les routes maritimes mondiales.

Concernant le projet de fusion avec Union Pacific

UNP.N , les dirigeants ont noté que l'examen réglementaire se déroule globalement conformément aux attentes et que le calendrier actuel offre une meilleure visibilité sur le processus.