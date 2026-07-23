Norfolk Southern affiche des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions grâce à la demande de fret et aux surcharges sur le carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, Norfolk Southern NSC.N a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, grâce à une demande de fret plus forte et à l’augmentation des surcharges carburant facturées aux clients, qui ont contribué à contrebalancer la pression exercée par les coûts du carburant.

Les coûts du carburant continuent de peser sur les entreprises de transport, même si les compagnies ferroviaires ont partiellement compensé cette pression en répercutant ces coûts sur les expéditeurs via des surcharges carburant, des gains d’efficacité opérationnelle et une demande intermodale stable.

Voici plus de détails:

* Les prix de l’essence aux États-Unis ont dépassé les 4 dollars le gallon en mars pour la première fois depuis plus de trois ans et se sont maintenus à ce niveau, exerçant une pression sur les secteurs à forte consommation de carburant.

* Norfolk, dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, a annoncé un bénéfice ajusté de 3,52 dollars par action, contre 3,29 dollars par action un an plus tôt. Les analystes s’attendaient à un bénéfice ajusté de 3,31 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le résultat d’exploitation ferroviaire de la société pour le deuxième trimestre a progressé de 11% par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 3,5 milliards de dollars.

* Sur une base ajustée, le ratio d’exploitation de la société – un indicateur clé d’efficacité – s’est établi à 65,5% pour le trimestre, soit une détérioration de 210 points de base par rapport à l’année précédente.