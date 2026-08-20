Nordson en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 août - ** Les actions du fabricant d'équipements de dosage Nordson NDSN.O ont progressé de près de 4 % à 320 dollars avant l'ouverture de la bourse, après que la société a revu à la hausse ses prévisions annuelles
** Mercredi, la société a annoncé des prévisions de résultats annuels optimistes, misant sur une demande accrue pour ses produits de haute technologie
** NDSN relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'exercice fiscal, les portant à une fourchette comprise entre 11,80 et 12 dollars par action, contre une fourchette comprise entre 11,30 et 11,80 dollars par action dans ses prévisions précédentes
** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, qui s'établissent désormais entre 3,04 et 3,08 milliards de dollars, contre 2,93 et 3,01 milliards de dollars précédemment
** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 28,90 % depuis le début de l'année
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