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Nordic Semi recule alors que le dépôt de dossier de Dexcom suscite des inquiétudes quant au double approvisionnement
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 11:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mai - ** Le titre de Nordic Semiconductor NOD.OL a chuté jusqu'à 6,6% après que son client Dexcom DXCM.O a déposé une demande d'autorisation aux États-Unis pour une puce développée par Silicon Labs, ce qui a ravivé les craintes que l'entreprise ne s'appuie plus exclusivement sur les puces Bluetooth de la société norvégienne

** Les analystes estiment que Dexcom va ajouter un deuxième fournisseur pour les puces Bluetooth Low Energy actuellement fabriquées par Nordic, et s'attendent à ce que cette décision pèse sur le chiffre d'affaires

** "La demande d'autorisation déposée par Dexcom confirme, selon nous, son intention de se tourner vers un double approvisionnement", indique Christoffer Wang Bjørnsen, analyste chez DNB Carnegie, dans une note

** Markus Heiberg, analyste chez Skandinaviska Enskilda Banken, indique que Texas Instruments TXN.O , qui a racheté Silicon Labs, prévoit de fabriquer des puces plus anciennes aux États-Unis, offrant ainsi à Dexcom une option de fabrication américaine

** DNB Carnegie et SEB prévoient que l'impact sur les ventes de Nordic se fera sentir vers le milieu ou la fin de 2026 et se prolongera jusqu'en 2027

** À 08h40 GMT, l'action reculait de 4,6%, figurant parmi les plus fortes baisses de l'indice STOXX 600 .STOXX dans un secteur européen des puces électroniques en dents de scie

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/05/2026 à 11:56:35.

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