Nordex souffle un vent de hausse, Sainsbury en rayon de baisse
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 09:55
Actions en hausse
Nordex ( 10%) : le fabricant germanique d'éoliennes surpasse les attentes au premier trimestre, entraîné par la demande pour l'énergie verte. Le chiffre d'affaires progresse de 11% par rapport au 1er trimestre 2025 et s'établit à 1,59 MdEUR.
Inficon Holding ( 4%) : le spécialiste suisse des outils d'analyse du contrôle des gaz est porté par le soutien de JP Morgan. La banque rehausse son objectif de cours de 130 CHF à 155 CHF.
Hiab OYJ ( 8%) : le soutien de Nordea ne faiblit pas envers le constructeur de conteneurs. La banque relève son objectif à 58 EUR contre 56 EUR auparavant et maintient son conseil à l'achat.
Sartorius ( 2%) : la banque privée Berenberg a relevé son objectif de cours de 215 à 250 EUR et fait passer sa recommandation de "Conserver" à "Acheter". L'analyste en charge du dossier souligne que le profil rendement-risque du groupe de laboratoire est devenu favorable.
Actions en baisse
NCAB (-4%) : Pareto Securities abaisse sa recommandation sur le fournisseur de circuits imprimés à "conserver" contre "achat", avec un objectif de cours fixé à 76 SEK.
J Sainsbury (-3%) : Goldman Sachs dégrade son conseil de "acheter"' à "vendre" et abaisse son objectif de cours de 3,90 GBP à 3,35 GBP. En parallèle, Citigroup passe de "achat" à "neutre" à la suite de la publication vendredi de prévisions de bénéfices prudentes.
Intertek (-3%) : le groupe britannique de tests et de certification a rejeté une offre de rachat indicative de la société de capital-investissement EQT. Le conseil d'administration estime que la proposition de 8,3 MdsGBP, sous-estime fondamentalement la valeur de l'entreprise.
Mycronic AB (-2%) : dégradation généralisée du consensus par ABG Sundal Collier, SEB, DNB Carnegie et Nordea qui abaissent tous leur recommandation de "achat" à "conserver", malgré un ajustement à la hausse de certains objectifs de cours entre 300 et 315 SEK.
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