Nordex réalise un excellent début d'année, le titre s'envole de 12%
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 10:36
RBC juge également que les résultats sont nettement supérieurs aux attentes avec de bonnes marges (malgré un trimestre traditionnellement moins important) et le maintien des prévisions pour l'exercice.
Jefferies note que le chiffre d'affaires a progressé de 10,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 587,7 millions d'euros au 1er trimestre 2026 (contre 1 538 millions d'euros à taux de change constant). L'EBITDA a augmenté de 64 % pour s'établir à 130,7 millions d'euros (contre 112 millions d'euros à taux de change constant). L'EBIT a progressé de 152 % pour atteindre 88,6 millions d'euros (contre 62 millions d'euros à taux de change constant). Le bénéfice net s'est nettement amélioré pour atteindre 53,6 millions d'euros contre 7,9 millions d'euros au 1er trimestre 2025 (contre 40 millions d'euros à taux de change constant).
RBC souligne pour se part que le prix moyen des commandes s'établit à 0,91 EUR/MW (contre 0,88 EUR attendus / 0,85 EUR selon RBC, confirmant ainsi la publication antérieure des commandes).
Selon Jefferies, la trésorerie nette est restée élevée (proche d'un record) à 1 518 millions d'euros. Comme annoncé précédemment, les commandes ont été solides, atteignant 1,9 GW et portant le carnet de commandes à un niveau record de 10,5 milliards d'euros, offrant ainsi une excellente visibilité.
La direction est confiante sur le maintien de la dynamique des prises de commandes pour l'exercice 2026.
Les objectifs pour l'exercice 2026, à savoir un chiffre d'affaires de 8,2 à 9 milliards d'euros et une marge d'EBITDA de 8 à 11 %, sont confirmés.
RBC anticipe que les questions clés lors de la conférence téléphonique avec les analystes porteront sur : 1) la solide marge des projets (très forte répercussion des coûts), 2) la situation du marché éolien allemand (prix, législation gouvernementale), 3) la solidité de la chaîne d'approvisionnement (conflit avec l'Iran, Turquie, etc.).
Valeurs associées
|49,220 EUR
|XETRA
|+3,58%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ... Lire la suite
-
Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite
-
Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite
-
La Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi ses taux d'intérêt inchangés, mais trois des neuf membres du comité de politique monétaire ont proposé de relever les taux, illustrant les préoccupations au sein de l'institution à propos des pressions inflationnistes engendrées ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer