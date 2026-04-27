Nordex réalise un bénéfice net de 53,6 millions d'euros au premier trimestre 2026 et confirme ses prévisions
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 09:57
Le chiffre d'affaires brut, y compris les variations des stocks, s'élevait à 1,6 milliard d'euros, en ligne avec la même période de l'année dernière.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et amortissement (EBITDA) pour le premier trimestre 2026 a augmenté de 64,3 % pour atteindre 130,7 millions d'euros (1er trimestre 2025 : 79,6 millions d'EUR) avec une marge EBITDA améliorée de 8,2 % (1er trimestre 2025 : 5,5 %). Le bénéfice net ressort à 53,6 millions d'euros contre 7,9 millions d'euros au premier trimestre 2025. La direction confirme ses prévisions pour l'année complète 2026.
Au premier trimestre 2026, le Groupe a obtenu 1 869 MW de commandes dans le segment Projets (hors secteur services) (1er trimestre 2025 : 2 182 MW). La valeur totale des nouvelles commandes a atteint 1,7 milliard d'EUR (1er trimestre 2025 : 1,9 milliard d'EUR) et a été reçue de 13 pays.
Fin mars 2026, le carnet de commandes de Nordex s'élevait à 17,0 milliards d'euros, contre 13,5 milliards d'euros en mars 2025. Le carnet de commandes s'élève à 10,5 milliards d'euros (mars 2025 : 8,2 milliards d'euros) dans le segment Projets et 6,5 milliards d'euros (mars 2025 : 5,2 milliards d'euros) dans le segment Services.
Au premier trimestre 2026, le groupe a produit 1 494 MW de turbines, soit une augmentation de 23,5 % par rapport à l'année précédente (1er trimestre 2025 : 1 210 MW).
Le Groupe a installé 227 éoliennes dans 14 pays, pour un total de 1 155 MW au premier trimestre 2026. Cela se compare à 180 éoliennes dans 12 pays pour une production totale de 1 046 MW au premier trimestre 2025.
Valeurs associées
|48,500 EUR
|XETRA
|+2,06%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ... Lire la suite
-
Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite
-
Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite
-
La Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi ses taux d'intérêt inchangés, mais trois des neuf membres du comité de politique monétaire ont proposé de relever les taux, illustrant les préoccupations au sein de l'institution à propos des pressions inflationnistes engendrées ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer