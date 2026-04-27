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Nordex réalise un bénéfice net de 53,6 millions d'euros au premier trimestre 2026 et confirme ses prévisions
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 09:57

Les ventes ont atteint environ 1,6 milliard d'euros au premier trimestre 2026, en croissance de 10,6 % par rapport au premier trimestre de l'année dernière (1er trimestre 2025 : 1,4 milliard d'euros).

Le chiffre d'affaires brut, y compris les variations des stocks, s'élevait à 1,6 milliard d'euros, en ligne avec la même période de l'année dernière.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et amortissement (EBITDA) pour le premier trimestre 2026 a augmenté de 64,3 % pour atteindre 130,7 millions d'euros (1er trimestre 2025 : 79,6 millions d'EUR) avec une marge EBITDA améliorée de 8,2 % (1er trimestre 2025 : 5,5 %). Le bénéfice net ressort à 53,6 millions d'euros contre 7,9 millions d'euros au premier trimestre 2025. La direction confirme ses prévisions pour l'année complète 2026.

Au premier trimestre 2026, le Groupe a obtenu 1 869 MW de commandes dans le segment Projets (hors secteur services) (1er trimestre 2025 : 2 182 MW). La valeur totale des nouvelles commandes a atteint 1,7 milliard d'EUR (1er trimestre 2025 : 1,9 milliard d'EUR) et a été reçue de 13 pays.

Fin mars 2026, le carnet de commandes de Nordex s'élevait à 17,0 milliards d'euros, contre 13,5 milliards d'euros en mars 2025. Le carnet de commandes s'élève à 10,5 milliards d'euros (mars 2025 : 8,2 milliards d'euros) dans le segment Projets et 6,5 milliards d'euros (mars 2025 : 5,2 milliards d'euros) dans le segment Services.

Au premier trimestre 2026, le groupe a produit 1 494 MW de turbines, soit une augmentation de 23,5 % par rapport à l'année précédente (1er trimestre 2025 : 1 210 MW).

Le Groupe a installé 227 éoliennes dans 14 pays, pour un total de 1 155 MW au premier trimestre 2026. Cela se compare à 180 éoliennes dans 12 pays pour une production totale de 1 046 MW au premier trimestre 2025.

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