Nordex réalise le lancement de l'éolienne N175/6.X au Canada
Le N175/6.X utilise des composants éprouvés basés sur la série Delta4000, la plate-forme modulaire.
Le N175/6.X atteint une production d'énergie plus élevée dans des conditions de vent faible à moyen, typiques de nombreux sites éoliens canadiens.
La turbine N175/6.X est proposée dans une version pour climat froid dotée du système d'antigivrage avancé de Nordex, permettant des performances fiables même à des températures aussi basses que moins 30 °C.
Nordex North America a mis en service plus de 9,3 GW à ce jour et a actuellement plus de 1,16 GW en construction dans la région nord-américaine.
Manav Sharma, chef de la direction du Groupe Nordex pour l'Amérique du Nord, a déclaré : ' Avec l'introduction aujourd'hui du N175/6.X, les clients canadiens pourront désormais profiter de notre expérience sur le marché ainsi que de notre dernière évolution technologique sur notre plateforme, ce qui réduira le coût actualisé de l'énergie et apportera des caractéristiques supplémentaires'.
