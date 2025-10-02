Nordex a signé une nouvelle commande en Turquie
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 12:30
Le projet éolien R24-Gürün est situé au nord du district de Gürün à Sivas.
Le projet a été développé par le nouveau client de Nordex, ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim, qui se lance dans l'énergie éolienne.
ADY Akdeniz Rüzgar bénéficiera de l'offre de services Premium du groupe Nordex pour une durée de 10 ans.
' Cette première commande d'ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim souligne l'expansion continue du groupe Nordex en Turquie et notre engagement à soutenir les nouveaux acteurs du secteur de l'énergie renouvelable grâce à notre technologie. Le projet R24-Gürün marque également une nouvelle étape vers la transition énergétique du pays ', a déclaré Ender Ozatay, vice-président de la région Türkiye et Moyen-Orient du groupe Nordex.
Valeurs associées
|22,280 EUR
|XETRA
|-2,11%
A lire aussi
-
Des intrusions récentes de drones en Lituanie et chez ses voisins ont suscité des craintes d'une attaque russe à grande échelle, incitant ce pays balte à encourager la construction d'abris antibombes. Tout le monde n'a pas encore répondu à l'appel, mais Vidas Magnavicius ... Lire la suite
-
Dassault Aviation a annoncé jeudi que la Direction générale de l’armement (DGA) avait notifié, le 26 septembre dernier, la commande de cinq Falcon 2000 Albatros dans le cadre du programme d'Avions de Surveillance et d’Intervention Maritimes (AVSIMAR). "Plusieurs ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,11% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq. *
-
(AOF) - Stellantis (+6,81%, à 8,689 euros) Stellantis est particulièrement entouré en bourse au lendemain d'un gain de déjà 3,35%. Le titre poursuit donc son rebond, bien aidé par l'annonce d'une bonne dynamique commerciale aux États-Unis sur les trois derniers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer