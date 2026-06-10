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Nordex a signé une commande pour 17 éoliennes en Europe de l'Est
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 09:46

Le groupe a signé une nouvelle commande de 100 MW en Europe de l'Est. Le contrat comprend la fourniture et la mise en service de 17 éoliennes.

La commande comprend des turbines N163/5.X et comprend un accord de maintenance et de service pluriannuel pour garantir des performances fiables des turbines sur le long terme.

Le démarrage complet des turbines est prévu pour 2028.

Le nom du client et du parc éolien ne sont pas divulgués.

Le Groupe a mis en service plus de 64 GW de capacité éolienne dans plus de 40 marchés depuis 1985 et a généré des ventes consolidées d'environ 7,6 milliards d'euros en 2025.

L'entreprise compte un réseau de fabrication comprenant des usines en Allemagne, en Espagne, au Brésil, en Inde et aux États-Unis.

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