Nordex a signé un contrat pour onze éoliennes avec evm en Allemagne
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 11:55
Nordex a reçu une nouvelle commande en Allemagne de la part d'Energieversorgung Mittelrhein (evm), en collaboration avec Stadtwerke Karlsruhe et Thüga Erneuerbare Energen.
Nordex installera onze éoliennes N163/6.X. Le groupe sera également responsable de la maintenance des turbines dans le cadre d'un contrat de service complet de 20 ans.
Le projet Schneifelhöhe est en cours de développement sur la crête forestière du Schneifel dans le district de Bitburg-Prüm, en Rhénanie-Palatinat. .
La construction a débuté en octobre 2025, avec une mise en service prévue pour la seconde moitié de 2027.
' Nous sommes très heureux d'apporter une nouvelle contribution importante à la transition énergétique en Rhénanie-Palatinat avec ce projet et de renforcer durablement la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la région ', a déclaré Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Directeur de la Région Commerciale Centrale du Groupe Nordex.
Valeurs associées
|27,200 EUR
|XETRA
|-0,51%
