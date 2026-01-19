Nordex a signé un accord avec Verbund pour l'acquisition d'éoliennes
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 11:50
L'accord porte sur la fourniture et la livraison jusqu'à 105 unités d'éoliennes terrestres Nordex pour les futurs projets éoliens de Verbund Green Power sur six marchés clés : Autriche, Allemagne, Espagne, Italie, Roumanie et Albanie.
La capacité potentiellement disponible dans le cadre de 700 MW couvrirait environ 50 % du pipeline du projet éolien de Verbund Green Power.
Verbund a pour objectif que le photovoltaïque et l'énergie éolienne représentent 25 % de la production totale de la société d'ici 2030.
Verbund Green Power a déjà plus de 1,2 GW de capacité renouvelable opérationnelle à travers l'Europe.
" Avec jusqu'à 700 MW de nos dernières turbines terrestres de 7 MW prévues à travers l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Roumanie et l'Albanie, nous créons une voie claire pour fournir une énergie éolienne fiable et rentable en collaboration avec Verbund Green Power jusqu'en 2030. ", a déclaré José Luis Blanco, DG du groupe Nordex.
