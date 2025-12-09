Nordex a signé de nouveaux contrats en France et en Belgique
Les commandes pour différents types de turbines totalisent une capacité totale de 102 MW. Chaque contrat comprend un accord de service et de maintenance pluriannuel afin d'assurer la performance et la fiabilité à long terme de la turbine.
Les noms des clients et des parcs éoliens ne sont pas divulgués.
Les livraisons et installations de turbines dans les régions françaises du Pays de la Loire, de Normandie et de Grand Est ainsi qu'en Ardennes et en Wallonie en Belgique sont prévues pour commencer en 2026 et 2027.
En France, un projet sera équipé de cinq turbines N131/3000. Deux autres projets devraient installer respectivement huit et quatre turbines N117/3675, tandis qu'un autre parc éolien disposera de quatre turbines N149/4.X. Le total des nouvelles commandes s'élève à 77 MW.
En Belgique, avec de nouvelles commandes totalisant 25 MW, un projet recevra trois turbines N131/3600 ; quatre turbines N117/3675 seront installées sur deux autres parcs éoliens.
