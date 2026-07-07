Nordex a reçu des commandes pour les parcs éoliens et solaires UKA

Le groupe a reçu des commandes totalisant environ 700 MW du promoteur de parcs éoliens et solaires UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen).

Les commandes couvrent 100 turbines N175/6.X et N163/6.X d'une capacité nominale de 7 MW pour plusieurs projets dans divers États allemands.

En plus des livraisons de turbines, les commandes incluent des accords complets de service et de maintenance sur plusieurs années afin d'assurer un fonctionnement fiable et efficace à long terme des turbines.

" Avec ces contrats pour 100 éoliennes et une capacité totale d'environ 700 mégawatts, nous soulignons la solidité de notre relation commerciale à long terme. UKA est l'un de nos partenaires les plus importants et fiables, et nous sommes fiers que nos turbines Delta4000 éprouvées apportent une contribution significative à la mise en oeuvre des ambitieux objectifs d'expansion de UKA ", a déclaré Karsten Brüggemann, vice-président région centrale du groupe Nordex.