Nordex a reçu des commandes pour deux projets en Ukraine
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 10:26
À partir de la mi-2026, le groupe Nordex fournira 32 turbines N163/5.X. Les contrats comprennent également des ententes de service d'une durée de 20 ans.
Les turbines N163/5.X sont destinées à deux projets de 94,4 MW chacun situés dans l'ouest de l'Ukraine.
Ces modèles pour climat froid seront installés sur des tours tubulaires en acier de 125 mètres.
