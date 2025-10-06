 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 956,93
-1,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nordex a reçu des commandes pour deux projets en Ukraine
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 10:26

Le groupe a reçu des commandes pour deux projets en Ukraine d'une capacité combinée de 188,8 MW de la part du groupe OKKO.

À partir de la mi-2026, le groupe Nordex fournira 32 turbines N163/5.X. Les contrats comprennent également des ententes de service d'une durée de 20 ans.

Les turbines N163/5.X sont destinées à deux projets de 94,4 MW chacun situés dans l'ouest de l'Ukraine.

Ces modèles pour climat froid seront installés sur des tours tubulaires en acier de 125 mètres.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

NORDEX SE O.N.
22,880 EUR XETRA +1,51%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank