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Nordex a enregistré une hausse de 32,2% des commandes au deuxième trimestre
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 09:47

Le Groupe a enregistré 3 054 MW de commandes dans le segment des projets au deuxième trimestre 2026, hors services, soit 32,2% de plus que les chiffres de l'année précédente (2 310 MW eu 2ème trimestre 2025).

Pour le premier semestre 2026, cela représente 4 923 MW, soit une augmentation de 9,6% (contre 4 492 MW au 1er semestre 2025).

Le prix de vente moyen en euros par mégawatt de capacité (ASP) était de 0,97 million d'euros/MW au deuxième trimestre 2026 (contre : 0,97 million d'EUR/MW) et de 0,95 million d'EUR/MW au premier semestre 2026 (contre 0,92 million d'EUR/MW).

Entre avril et juin 2026, les clients ont commandé un total de 496 éoliennes pour des projets dans 10 pays. Les marchés individuels les plus forts étaient l'Allemagne, les Etats-Unis et la Turquie.

"Avec des commandes d'environ 800 mégawatts aux États-Unis ce trimestre, nous avons atteint une étape importante. Cela reflète la confiance que nos clients accordent en nous et la force de notre organisation sur le marché américain.", a déclaré José Luis Blanco, DG du groupe Nordex.

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