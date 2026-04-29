Nordea AM remporte un mandat de près d'un milliard d’euros auprès d’ABN AMRO Investment

(AOF) - ABN AMRO Investment Solutions a confié à Nordea Asset Management (NAM) un mandat de sous-gestion d’un montant proche d’un milliard d’euros. Cette stratégie sur-mesure, ABN AMRO Nordea European Covered Bonds, est gérée par l’équipe FixedIncome Rates de NAM.

ABN AMRO Investment Solutions maintient une allocation stratégique aux obligations sécurisées européennes, reflétant sa conviction que cette classe d'actifs offre des opportunités d'investissement à faible risque, avec des rendements supérieurs à ceux des obligations d'Etat traditionnelles, ainsi que sa confiance dans l'expertise et les capacités éprouvées de NAM sur ce segment.

Les obligations sécurisées, titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit et adossés à des portefeuilles d'actifs tels que des prêts immobiliers résidentiels ou des prêts au secteur public, sont de plus en plus perçues comme une alternative attractive à la dette souveraine, notamment grâce à leur double niveau de protection. Fortes de plus de 200 ans d'existence et n'ayant enregistré aucun défaut, elles offrent un niveau de stabilité particulièrement élevé.

Classée Article 8 au sens du règlement SFDR, la stratégie ABN AMRO Nordea European Covered Bonds s'appuie sur la méthodologie de NAM en matière de durabilité appliquée aux obligations sécurisées. Elle intègre un cadre d'exclusions ainsi qu'un processus d'investissement responsable, de la recherche à la construction du portefeuille.

L'équipe FixedIncome Rates de NAM dispose de plus de 20 ans d'expérience sur le segment des obligations sécurisées et gère plus de 40 MdsEUR d'encours, avec un solide historique de génération d'alpha. Elle est basée au Danemark, l'un des marchés les plus importants et les plus anciens pour les obligations sécurisées.