Nordea AM : David Benmussa nommé directeur exécutif des ventes et de la distribution

(AOF) - Nordea Asset Management (NAM) annonce la nomination de David Benmussa en tant que directeur exécutif des ventes et de la distribution pour la France et le Benelux. Basé à Paris, il dirigera les équipes de vente de NAM en France et au Benelux, ainsi que les activités de développement commercial pour les clients institutionnels et les distributeurs retail. Il reportera à Christophe Girondel, deputy CEO de Nordea Asset Management.

Avant de rejoindre l'équipe de NAM, il a travaillé pendant 10 ans, dès septembre 2014, chez Amundi Asset Management en tant que responsable de la distribution externe France et Monaco au sein de la division Distribution & Wealth.

Avant cela, il était responsable de iShares France chez Blackrock en 2011. Il a également occupé des postes chez Schroders et VP Finance à partir de 2002.