Nomura rétrograde Coupang à "neutre" en raison d'une violation de données et de risques réglementaires

13 janvier - ** Nomura déclasse la société de commerce électronique sud-coréenne Coupang CPNG.N de "achat" à "neutre"

** Réduit l'objectif de cours (PT) à 22$ contre 30$, en ligne avec la dernière clôture de l'action

** CPNG en hausse marginale à 22,33 $ dans les échanges de pré-marché ** La société de courtage estime que la violation de données du 30 novembre est un frein temporaire au cours de l'action et que la société est maintenant confrontée à une surveillance réglementaire accrue en Corée

**" La FTC (Federal Trade Commission) a fait part de son intention de prendre des mesures administratives rigoureuses, y compris des ajustements opérationnels potentiels, pour garantir une plus grande "responsabilité sociale" et une meilleure protection des consommateurs " - Nomura

** Ajoute qu'une résolution plus rapide de la violation de données sans modifications opérationnelles est un risque à la hausse, tandis qu'une suspension inattendue des activités commerciales est un risque à la baisse

** 15 analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; l'objectif de cours médian est de 35,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, CPNG a augmenté de ~4% au cours des 12 derniers mois