Nomura nomme Umberto Giacometti global head of financial sponsors group

(Zonebourse.com) - Le gestionnaire d'actifs Nomura annonce la nomination d'Umberto Giacometti au poste de global head of financial sponsors group. Cette nomination souligne l'importance stratégique des fonds d'investissement (financial sponsors) pour la banque, ainsi que sa volonté de renforcer son leadership mondial sur l'ensemble de cette franchise.

Arrivé chez Nomura en 2019, Umberto Giacometti occupe actuellement le poste d'EMEA head of financial sponsors group. Il a porté, sur l'ensemble de la plateforme EMEA, une croissance tirée par l'activité de conseil, en déployant une stratégie solide de couverture des fonds d'investissement qui a permis d'approfondir les relations avec les clients clés et de renforcer la coordination aux échelles régionale et mondiale.

Dans ses nouvelles fonctions, il travaillera avec les équipes Investment Banking et Global Markets afin de mettre l'ensemble des expertises de Nomura au service des fonds d'investissement dans le monde entier. Il pilotera également l'évolution de l'offre de produits de la franchise, en réponse aux nouvelles opportunités de marché et à l'évolution des besoins des clients.

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