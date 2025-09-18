Nomura ajoute une prévision de réduction de la Fed en octobre après l'assouplissement de la politique largement attendu

(Ajout des commentaires des analystes et du contexte tout au long de l'article)

Nomura s'attend maintenant à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de chacune de ses deux réunions restantes cette année, suite à la réduction d'un quart de point largement anticipée par la banque centrale américaine et à ses allusions à la poursuite de l'assouplissement de la politique.

La maison de courtage japonaise avait précédemment prévu une pause en octobre et une réduction en décembre.

La Fed, confrontée à des signes de faiblesse du marché du travail américain et de hausse du chômage, a réduit ses taux d'intérêt pour la première fois depuis décembre mercredi, s'alignant ainsi sur la direction demandée par le président Donald Trump.

La présidente de la Fed, Jerome Powell, s'exprimant lors d'une conférence de presse après une réunion de politique monétaire de deux jours, a indiqué que d'autres réductions suivraient lors des réunions d'octobre et de décembre, soulignant que le ralentissement du marché de l'emploi était désormais en tête de ses préoccupations et de celles de ses collèges décideurs politiques.

"Malgré la révision à la baisse de la trajectoire attendue des taux, les projections économiques ont été étonnamment optimistes. Cela suggère un seuil bas pour des réductions supplémentaires à court terme, et une vigilance moindre sur les risques d'inflation", ont déclaré les analystes de Nomura dans une note mercredi.

Les nouvelles projections économiques publiées par la Fed montrent que les décideurs politiques s'attendent toujours à ce que l'inflation finisse l'année à 3 %, sans changement par rapport aux prévisions de juin et au-dessus de l'objectif de 2 %, tandis que le chômage se maintiendrait à 4,5 % et que la croissance économique augmenterait de 1,4 % à 1,6 %.

Nomura s'attend en outre à des réductions d'un quart de point en mars, juin et septembre 2026, soulignant que la Fed accorde de moins en moins d'importance à l'inflation et qu'il est probable qu'il y ait une transition à la tête de l'institution.

Parallèlement, la plupart des grandes maisons de courtage de Wall Street, dont Goldman Sachs et Citigroup, continuent de s'attendre à des baisses de taux lors des deux prochaines réunions de la Fed en 2025.

Bank of America, qui ne s'attend pas à une réduction des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, a déclaré que "les risques ont augmenté" pour que la prochaine réduction soit avancée au mois d'octobre.