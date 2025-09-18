 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 346,61
+1,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nomura ajoute une prévision de réduction de la Fed en octobre après l'assouplissement de la politique largement attendu
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 07:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires des analystes et du contexte tout au long de l'article)

Nomura s'attend maintenant à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de chacune de ses deux réunions restantes cette année, suite à la réduction d'un quart de point largement anticipée par la banque centrale américaine et à ses allusions à la poursuite de l'assouplissement de la politique.

La maison de courtage japonaise avait précédemment prévu une pause en octobre et une réduction en décembre.

La Fed, confrontée à des signes de faiblesse du marché du travail américain et de hausse du chômage, a réduit ses taux d'intérêt pour la première fois depuis décembre mercredi, s'alignant ainsi sur la direction demandée par le président Donald Trump.

La présidente de la Fed, Jerome Powell, s'exprimant lors d'une conférence de presse après une réunion de politique monétaire de deux jours, a indiqué que d'autres réductions suivraient lors des réunions d'octobre et de décembre, soulignant que le ralentissement du marché de l'emploi était désormais en tête de ses préoccupations et de celles de ses collèges décideurs politiques.

"Malgré la révision à la baisse de la trajectoire attendue des taux, les projections économiques ont été étonnamment optimistes. Cela suggère un seuil bas pour des réductions supplémentaires à court terme, et une vigilance moindre sur les risques d'inflation", ont déclaré les analystes de Nomura dans une note mercredi.

Les nouvelles projections économiques publiées par la Fed montrent que les décideurs politiques s'attendent toujours à ce que l'inflation finisse l'année à 3 %, sans changement par rapport aux prévisions de juin et au-dessus de l'objectif de 2 %, tandis que le chômage se maintiendrait à 4,5 % et que la croissance économique augmenterait de 1,4 % à 1,6 %.

Nomura s'attend en outre à des réductions d'un quart de point en mars, juin et septembre 2026, soulignant que la Fed accorde de moins en moins d'importance à l'inflation et qu'il est probable qu'il y ait une transition à la tête de l'institution.

Parallèlement, la plupart des grandes maisons de courtage de Wall Street, dont Goldman Sachs et Citigroup, continuent de s'attendre à des baisses de taux lors des deux prochaines réunions de la Fed en 2025.

Bank of America, qui ne s'attend pas à une réduction des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, a déclaré que "les risques ont augmenté" pour que la prochaine réduction soit avancée au mois d'octobre.

Banques centrales
Devises
FED
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/09/2025 à 07:33:45.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank