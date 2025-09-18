Nomura ajoute la baisse des taux d'intérêt d'octobre aux prévisions de la Réserve fédérale après la réunion clé sur la politique monétaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Nomura s'attend désormais à ce que la Réserve fédérale procède à des réductions de 25 points de base lors de chacune de ses réunions restantes cette année, suite à la réduction anticipée d'un quart de point de la Réserve fédérale et aux indices d'une poursuite de l'assouplissement.
La maison de courtage japonaise avait précédemment prévu une pause en octobre et une réduction en décembre.
"Malgré la révision à la baisse de la trajectoire attendue des taux, les projections économiques ont été étonnamment optimistes. Cela suggère un seuil bas pour délivrer des réductions d'assurance supplémentaires à court terme, et une vigilance moindre sur les risques d'inflation", ont déclaré les analystes de Nomura dans une note mercredi.
