Nomination de Jean-Marc Boursier au poste de Directeur financier Groupe

A compter du 2 septembre, Jean-Marc Boursier rejoint Laurent Guillot et l’équipe de management en tant que Directeur financier du Groupe en remplacement de Laurent Lemaire qui quitte le Groupe.



Jean-Marc Boursier assurera la transition en parallèle du recrutement d’un nouveau directeur financier. Doté d’une forte expérience des sociétés cotées dans le monde des services, Jean-Marc Boursier possède une solide expertise en matière de finances et de pilotage de fonctions transverses ainsi qu’un parcours opérationnel qu’il saura mettre au service de la performance du Groupe. Jean-Marc Boursier aura pour missions principales de consolider la transformation des fonctions finances, IT et Achats, et de soutenir pleinement la refondation du Groupe.



Jean-Marc Boursier est ingénieur, diplômé de Télécom Sud Paris et titulaire du Master en Finances d’HEC. Il a occupé précédemment les fonctions de CFO et de COO du Groupe SUEZ.



emeis tient à saluer le professionnalisme et l’engagement de Laurent Lemaire dans le soutien aux équipes durant ces trois années de transformation profonde du Groupe ainsi que l’accompagnement réussi de la restructuration financière.



